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ТВ минус Ганапольский и Киселев. Разговоры в соцсетях

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Много нового ожидает украинцев в новом году, в том числе и на экранах отечественных телеканалов. Поговаривают, что NewsOne собираются покинуть журналисты Матвей Ганапольский и Евгений Киселев… А что пишут об этом в соцсетях?
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Матвей Ганапольский
РИА Новости Украина Евгений Котенко

Тимур Громов, РИА Новости Украина 

Ведущие журналисты NewsOne Матвей Ганапольский и Евгений Киселев вместе с генеральным продюссером Алексеем Семеновым собираются покинуть команду телеканала ради собственного проекта. Об этом написал сам Семенов в Facebook. Однако очень скоро это сообщение исчезло со страницы, добавив жару в обсуждение этой темы в соцсетях. Пропажу скандального послания Семенов пока не прокомментировал. Молчат и Киселев с Ганапольским. 

Не молчат в украинском сегменте соцсетей обсуждая громкий уход скандальных медиа персон, а также причину и детали случившегося. Неужели журналисты в самом деле покидают телеканал ради нового проекта, или причина в другом? "А у меня такое впечатление что они таким образом эти проекты размножают, а-ля почкованием", — есть в соцсетях и такие мнения. 

Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook

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