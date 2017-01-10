ТВ минус Ганапольский и Киселев. Разговоры в соцсетях

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Ведущие журналисты NewsOne Матвей Ганапольский и Евгений Киселев вместе с генеральным продюссером Алексеем Семеновым собираются покинуть команду телеканала ради собственного проекта. Об этом написал сам Семенов в Facebook. Однако очень скоро это сообщение исчезло со страницы, добавив жару в обсуждение этой темы в соцсетях. Пропажу скандального послания Семенов пока не прокомментировал. Молчат и Киселев с Ганапольским.

Не молчат в украинском сегменте соцсетей обсуждая громкий уход скандальных медиа персон, а также причину и детали случившегося. Неужели журналисты в самом деле покидают телеканал ради нового проекта, или причина в другом? "А у меня такое впечатление что они таким образом эти проекты размножают, а-ля почкованием", — есть в соцсетях и такие мнения.

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook