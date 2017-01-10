Культура
RSS

Генпродюсер Семенов, Ганапольский и Киселев уходят с канала NewsOne

(обновлено: )136
Алексей Семенов сообщил, что вместе с Матвеем Ганапольским и Евгением Киселевым они приступят к работе над новым проектом, дели которого продюсер пока что не уточнил.
Канал NewsOne
Из открытых источников

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Продюсер канала NewsOne Алексей Семенов решил прекратить работу на канале. Об этом он сообщил в своем Facebook.

Матвей Ганапольский
РИА Новости Украина Евгений Котенко
Язык Ганапольского и украинизация теле- и радиоэфира

"Я хочу вам сказать спасибо. Мы прекрасно поработали", — написал Семенов.

Он отметил, что с ним канал покидают ведущие Матвей Ганапольский и Евгений Киселев.

"Мы приступаем к новому проекту и, как надеюсь, открываем новую страницу медиа-истории страны", — уточнил Семенов.

Ранее Ганапольский заявил, что прекратит работать в СМИ Украины, если квоты на украинский язык на радио и ТВ вступят в силу.

В минувшем году "Оппоблок" обвинил министра внутренних дел Арсена Авакова в подготовке провокаций против канала NewsOne.

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
"Битва со снегом" на дорогах Киева
Апокалипто. В Украине разбушевалась стихия
Привет, год 2017!
Взрыв в многоэтажке в Сумах
Стрельба Пашинского и записи Портнова