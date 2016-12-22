"Финансирующие террористов" компании предлагают национализировать

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Экономические связи с территориями, неподконтрольными киевской власти, вызывают сильное раздражение у политиков, называющих себя "патриотами", и у части экспертного сообщества. Ряд предприятий и торговых сетей обвиняют в том, что они работают в Крыму и в непризнанных республиках Донбасса, будто бы платят там налоги и "финансируют терроризм".

Раздаются предложения такие предприятия, не долго думая, национализировать.

После молниеносной национализации "ПриватБанка" само слово "национализация" никого в Украине (кроме потенциальных инвесторов) уже не пугает.

Кто работает в Крыму

Речь идет, прежде всего, о торговой сети "АТБ", владельцев которой украинские активисты-"патриоты" заподозрили в недостаточной лояльности и в работе на неподконтрольных территориях Донбасса и в Крыму.

В Киеве 20 декабря около сотни человек (по сообщениям СМИ, среди них было много ветеранов АТО) пикетировали один из магазинов "АТБ", обвиняя сеть в "пособничестве российским оккупантам".

Если это действительно так, то необходимость национализации — "безоговорочна", заявил глава фракции "Самопомич" нардеп Олег Березюк, отвечая на вопрос телеканала "112 Украина". Впрочем, он признал, что недостаточно компетентен в этом вопросе (относительно возможной работы сети магазинов в Крыму и в ДНР/ЛНР), "это — дело Службы безопасности".

Ранее депутаты из группы "Депутатский контроль" обратились в СБУ и СНБО с требованием проверить факты и дать оценку возможной угрозе национальной безопасности в связи с возможной торговлей "АТБ" в Крыму и на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. Так, депутаты утверждают, что в Крыму сеть "АТБ-Маркет" перерегистрировалась и работает под новым названием. Кроме того, авторы обращения подозревают, что сеть может контролироваться российским капиталом.

К национализации готовы

Впрочем, все эти утверждения и подозрения пока не подкреплены никакими доказательствами. Тем временем общественное мнение готовят к тому, что в бизнесе есть "враги", угрожающие национальный безопасности, и национализация — лучший способ борьбы с ними.

"На данный момент вопрос национализации просто витает в воздухе, как раз в связи с тем, что доходы граждан снижаются, левая колонна начинает расти… И электорату явно бы понравились такие шаги власти, как национализация предприятий", — заявил на пресс-конференции в Киеве руководитель информационно-аналитического агентства "Рейтинг" Алексей Станчевский.

По его словам, это было бы воспринято "как государственная инициатива, тем более, что это позволило бы наполнить бюджет".

Станчевский отметил, что есть несколько способов: "во-первых, у всех крупных бизнесменов есть проблемы с налогообложением" — выводят деньги в оффшоры. Во-вторых, если их структуры работают в Крыму или в республиках Донбасса, то можно обвинить их в "финансировании терроризма".

"Недоплата налогов, незаконное повышение цен, финансирование терроризма — открываются дела по всем этим параметрам, доводятся до суда, не развваливаются по пути… И таким образом доводится предприятие до банкротства, а потом обанкротившееся предприятие национализируется", — обрисовал схему Станчевский, не пояснив, как в таком случае будет пополняться бюджет.

Другой вариант, по его словам, "американский: открываются те же самые дела и — предлагается сделка собственнику о добровольной передаче прав собственности в пользу государства в обмен на отказ в уголовном и административном преследовании".

Станчевский сослался на турецкий опыт, где после попытки госпереворота были национализированы более тысячи предприятий.

Обвинения в финансировании терроризма часто используются как инструмент в экономической и политической борьбе, причем часто речь идет и об интересах правоохранительных органов, то есть — о банальном "крышевании" того или иного бизнеса, отметил политический эксперт Дмитрий Воронов.

По его словам, по статье "финансирование терроризма" осуждены единицы, а "внимание общественности успешно переключают с такой важной темы".

Все украинцы "финансируют террористов"?

Тема действительно интересная. Некоторым (и многим!) украинским политикам и активистам хорошо бы, наконец, отрезветь, оглядеться и спросить себя: где они видят "террористов"? Если политики действительно стремятся к урегулированию конфликта, не пора ли изменить терминологию?

Есть еще некоторые вопросы: если уплата налогов в РФ — это "финансирование терроризма", то как быть со знаменитой липецкой фабрикой кондитерской корпорации Roshen, принадлежащей президенту Петру Порошенко?

А как "экономические патриоты" намерены наказывать тех, кто закупал в республиках Донбасса уголь, без которого Украина просто замерзнет? Правда, в украинском правительстве уверяют, что закупки угля "у террористов" — это "неприемлемо и невозможно", и что делать этого не будут.

Но эксперты отмечают: на самом деле отказаться от поставок угля с неподконтрольных территорий невозможно.

Отметим, по данным Кабмина, Украина покупает у ДНР и ЛНР девять миллионов тонн угля в год. И часть средств, заложенных, между прочим, в тарифы, попадают в самопровозглашенные республики Донбасса. Значит ли это, что все украинцы поголовно "финансируют терроризм"?

Смотрите также: Опрос нардепов о национализации "ПриватБанка"

Что до предложений о национализации предприятий, то тут все понятно: под предлогом "гибридной войны", "агрессии России", необходимости "защитить территориальную целостность" — можно много чего "отнять и поделить". Но, как показывает опыт национализации "ПриватБанка", с торжеством социальной справедливости "национализация по-капиталистически" ничего общего не имеет.

Но в одном не приходится сомневаться: вряд ли серьезный инвестор будет вкладывать деньги в страну, где его бизнес могут отнять в любой момент и под любым предлогом.