Чем заняты в ЕС? Правовой статус для роботов

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РИА Новости Украина

В Евросоюзе обсуждают правовой статус для роботов. Эту тему для Sputnik прокомментировал доцент частного права при Скуола Супериоре Сант Анна в Пизе, и профессор частного права при школе бизнеса Пизанского университета Андреа Бертолини.

По его словам, идея Европарламента заключается в следующем: в ряде случаев, не всегда, робот может рассматриваться как юридическое лицо.

“Чтобы лучше понять, в чем суть, представьте себе корпорацию: тот факт, что корпорация является юридическим лицом, не значит, что на нее распространяются, скажем, права человека, или что она приравнивается к человеку. Такой же статус в ближайшем будущем могут получить роботы.

Но нужно учитывать, что Европарламент не имеет в виду всех роботов, а только отдельные устройства, используемые с определенной целью, в тех случаях, где предоставление им правового статуса, сопоставимого со статусом корпорации, имеет смысл, о сравнении с людьми речь не идет.

Например, такое применимо к боту, торгующему акциями на рынке капиталов: такая программа должна быть зарегистрирована как “электронное лицо” и иметь право совершать операции по продаже и покупке ценных бумаг в установленных создателями пределах.

Если рассматривать такую программу как юридическое лицо, можно зарегистрировать ее, задать ей оперативные лимиты, указать, кому она принадлежит, и чей капитал инвестирует. Это хороший пример того, где может быть полезен статус "электронного лица" для роботов. Но этот статус не имеет, конечно, никакого смысла для применения к ИИ автомобилей или для пылесосов", – объяснил Бертолини.

Он также ответил на вопрос: кто будет нести ответственность за допущенную роботом ошибку?

Профессор сообщил: "идея, отраженная в документе Европейского Парламента, заключается в том, что машина к ответственности привлечена быть не может, потому что речь идет о неодушевленном предмете. Это касается даже тех роботов, которые получают статус электронных лиц”.

"В конечном итоге, за каждого робота будет отвечать тот или иной человек, который и понесет ответственность за причиненный машиной ущерб. В ряде случаев это будет пользователь (если, скажем, машиной воспользовались неправильно или в незаконных целях), а в прочих ситуациях нести ответственность должен или производитель, или владелец робота, и это положение совпадает с уже существующим, действующим законодательством, как, например, Директива о дефектных изделиях, которая действует во всех европейских странах.

Согласно этому закону, производитель несет ответственность за любой ущерб, причиненный из-за использования их оборудования. Есть и другие законы, в которых описываются ситуации, когда ответственность лежит на владельце или пользователе", – резюмировал Андреа Бертолини.

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