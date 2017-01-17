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    Зарубежье

    Чем заняты в ЕС? Правовой статус для роботов

    (обновлено: )22
    Идея Европарламента заключается в следующем: в ряде случаев, не всегда, робот может рассматриваться как юридическое лицо – например, торгующий акциями на рынке капиталов бот.
    Робот информирует пассажира одной из железнодорожных компаний Франции.
    LOIC VENANCE/AFP

    РИА Новости Украина

    В Евросоюзе обсуждают правовой статус для роботов. Эту тему для Sputnik прокомментировал доцент частного права при Скуола Супериоре Сант Анна в Пизе, и профессор частного права при школе бизнеса Пизанского университета Андреа Бертолини

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    По его словам, идея Европарламента заключается в следующем: в ряде случаев, не всегда, робот может рассматриваться как юридическое лицо. 

    “Чтобы лучше понять, в чем суть, представьте себе корпорацию: тот факт, что корпорация является юридическим лицом, не значит, что на нее распространяются, скажем, права человека, или что она приравнивается к человеку. Такой же статус в ближайшем будущем могут получить роботы. 

    Но нужно учитывать, что Европарламент не имеет в виду всех роботов, а только отдельные устройства, используемые с определенной целью, в тех случаях, где предоставление им правового статуса, сопоставимого со статусом корпорации, имеет смысл, о сравнении с людьми речь не идет. 

    Например, такое применимо к боту, торгующему акциями на рынке капиталов: такая программа должна быть зарегистрирована как “электронное лицо” и иметь право совершать операции по продаже и покупке ценных бумаг в установленных создателями пределах. 

    Если рассматривать такую программу как юридическое лицо, можно зарегистрировать ее, задать ей оперативные лимиты, указать, кому она принадлежит, и чей капитал инвестирует. Это хороший пример того, где может быть полезен статус "электронного лица" для роботов. Но этот статус не имеет, конечно, никакого смысла для применения к ИИ автомобилей или для пылесосов", – объяснил Бертолини.

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    Он также ответил на вопрос: кто будет нести ответственность за допущенную роботом ошибку?

    Профессор сообщил: "идея, отраженная в документе Европейского Парламента, заключается в том, что машина к ответственности привлечена быть не может, потому что речь идет о неодушевленном предмете. Это касается даже тех роботов, которые получают статус электронных лиц”. 

    "В конечном итоге, за каждого робота будет отвечать тот или иной человек, который и понесет ответственность за причиненный машиной ущерб. В ряде случаев это будет пользователь (если, скажем, машиной воспользовались неправильно или в незаконных целях), а в прочих ситуациях нести ответственность должен или производитель, или владелец робота, и это положение совпадает с уже существующим, действующим законодательством, как, например, Директива о дефектных изделиях, которая действует во всех европейских странах. 

    Согласно этому закону, производитель несет ответственность за любой ущерб, причиненный из-за использования их оборудования. Есть и другие законы, в которых описываются ситуации, когда ответственность лежит на владельце или пользователе", – резюмировал Андреа Бертолини.

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