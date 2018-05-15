КНДР приступила к ликвидации ядерного полигона - СМИ

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Американский сайт 38North со ссылкой на спутниковые изображения от 7 мая утверждает, что КНДР уже начала ликвидацию ядерного полигона Пхунгери, церемония проведения которой назначена на 23-25 мая.

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"Спутниковые снимки от 7 мая приводят убедительные доказательства того, что демонтаж испытательного полигона уже идет полным ходом", — пишет издание.

Портал заявляет, что несколько зданий для эксплуатационной поддержки были снесены. Были демонтированы рельсы для тележек, предназначенных для горнодобывающей промышленности. На снимках видно также, что несколько тележек перевернуты или разобраны, отмечает портал.

Некоторые более значимые здания остались нетронутыми, включая две самые крупные постройки — командный центр и здание административной поддержки, сообщает сайт. Также входы в туннели до сих пор остаются открытыми. Вероятно, как пишет портал, это связано с тем, что на церемонии закрытия полигона будут присутствовать иностранные журналисты, и она будет включать в себя "обрушение всех туннелей с помощью взрывов, закрытия входов в них".

@38NorthNK Спутниковый снимок ядерного полигона КНДР

Ранее северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что ЦК Трудовой партии Кореи принял решение провести 23-25 мая закрытие ядерного полигона Пхунгери. Планируется полностью уничтожить вход на территорию полигона, а также окружающие полигон объекты.

С территории будут выведены все научные работники и сотрудники охраны. Испытательная шахта полигона будет взорвана, затем будут снесены все наземные постройки — здание исследовательского института, посты охраны и другие объекты.

Как передает ЦТАК со ссылкой на МИД Северной Кореи, на мероприятии смогут присутствовать журналисты из Южной Кореи, Китая, США, Великобритании и России.