наверх
15.05.201805:49
Курсы валют НБУ
  • USD26.17- 0.03
  • EUR31.37+ 0.11
Рубрики
Ещё
    В мире

    КНДР приступила к ликвидации ядерного полигона - СМИ

    Тема:

    Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи (106)

    (обновлено: )60
    По информации СМИ, спутниковые снимки от 7 мая приводят убедительные доказательства того, что демонтаж испытательного полигона уже идет полным ходом.
    Запуск баллистической ракеты КНДР
    REUTERS KCNA

    КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Американский сайт 38North со ссылкой на спутниковые изображения от 7 мая утверждает, что КНДР уже начала ликвидацию ядерного полигона Пхунгери, церемония проведения которой назначена на 23-25 мая.

    В центре Сингапура. Архивное фото
    RIA News Миронов | Перейти в фотобанк
    Саммит глав КНДР и США: выбор места встречи не случаен

    Читайте также: Невозможное возможно. Cаммит КНДР и Южной Кореи

    "Спутниковые снимки от 7 мая приводят убедительные доказательства того, что демонтаж испытательного полигона уже идет полным ходом", — пишет издание.

    Портал заявляет, что несколько зданий для эксплуатационной поддержки были снесены. Были демонтированы рельсы для тележек, предназначенных для горнодобывающей промышленности. На снимках видно также, что несколько тележек перевернуты или разобраны, отмечает портал.

    Некоторые более значимые здания остались нетронутыми, включая две самые крупные постройки — командный центр и здание административной поддержки, сообщает сайт. Также входы в туннели до сих пор остаются открытыми. Вероятно, как пишет портал, это связано с тем, что на церемонии закрытия полигона будут присутствовать иностранные журналисты, и она будет включать в себя "обрушение всех туннелей с помощью взрывов, закрытия входов в них".

    @38NorthNK
    Спутниковый снимок ядерного полигона КНДР

    Ранее северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что ЦК Трудовой партии Кореи принял решение провести 23-25 мая закрытие ядерного полигона Пхунгери. Планируется полностью уничтожить вход на территорию полигона, а также окружающие полигон объекты.

    С территории будут выведены все научные работники и сотрудники охраны. Испытательная шахта полигона будет взорвана, затем будут снесены все наземные постройки — здание исследовательского института, посты охраны и другие объекты.

    Как передает ЦТАК со ссылкой на МИД Северной Кореи, на мероприятии смогут присутствовать журналисты из Южной Кореи, Китая, США, Великобритании и России.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Василий Марущинец
    Скандал в МИДе: украинского консула обвинили в антисемитизме
    Протесты против переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим
    Открытие посольства США в Иерусалиме: столкновения
    На месте ДТП с участием детской футбольной команды в Белоруссии
    ДТП с украинскими футболистами в Белоруссии
    Победительница Евровидения рухнула с лестницы
    Евровидение-2018: победа Израиля