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    В Израиле все силовые структуры находятся в повышенной боевой готовности

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    Открытие посольства США в Иерусалиме: столкновения (77)

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    Согласно заявлению правительства Израиля, решительные действия армии и сил безопасности предотвратили нарушение границ Израиля, продолжение волнений ожидается во вторник.
    Протесты против переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Израильская армия, полиция и спецслужбы переведены в режим повышенной готовности на фоне масштабных палестинских волнений, сообщила канцелярия премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

    Протесты против переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Протесты и убийства на границах Газы: кадры из зоны столкновений

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    Он провел совещание с главами силовых структур после того, как в столкновениях израильских военных с участниками многотысячных протестов на границах сектора Газа погибли более 50 палестинцев, свыше 2,7 тысячи получили ранения.

    "Премьер-министр Нетаньяху подчеркнул, что решительные действия армии и сил безопасности предотвратили нарушение границ Израиля", — сообщила канцелярия главы правительства.

    "Армия обороны Израиля, Общая служба безопасности и полиция переведены в режим повышенной готовности", — сказано в пресс-релизе.

    Продолжение волнений ожидается во вторник, когда палестинцы будут отмечать 70-ю годовщину Накбы — национальной катастрофы, начала оккупации и скитаний сотен тысяч арабских беженцев.

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