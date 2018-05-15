В Израиле все силовые структуры находятся в повышенной боевой готовности

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Израильская армия, полиция и спецслужбы переведены в режим повышенной готовности на фоне масштабных палестинских волнений, сообщила канцелярия премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

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Он провел совещание с главами силовых структур после того, как в столкновениях израильских военных с участниками многотысячных протестов на границах сектора Газа погибли более 50 палестинцев, свыше 2,7 тысячи получили ранения.

"Премьер-министр Нетаньяху подчеркнул, что решительные действия армии и сил безопасности предотвратили нарушение границ Израиля", — сообщила канцелярия главы правительства.

"Армия обороны Израиля, Общая служба безопасности и полиция переведены в режим повышенной готовности", — сказано в пресс-релизе.

Продолжение волнений ожидается во вторник, когда палестинцы будут отмечать 70-ю годовщину Накбы — национальной катастрофы, начала оккупации и скитаний сотен тысяч арабских беженцев.