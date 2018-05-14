Суд арестовал миллионы экс-президента Аргентины

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Бывший президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер в понедельник предстала перед судом по подозрению в отмывании денег через гостиничную фирму Hotesur, сообщили РИА Новости источники в суде.

По данным собеседников, федеральный судья Себастьян "Эрколини рассматривал дело Киршнер и ее детей Максимо и Флоренсии".

В судебном решении Эрколини постановил наложить арест на 32 миллиона долларов для каждого из обвиняемых. Всего по этому делу проводится разбирательство в отношении 19 человек.

Суд считает, что семья Киршнер использовала гостиничный бизнес для незаконного получения денег во время ее президентского срока.

Ранее сообщалось, что Киршнер и высокопоставленные чиновники из ее администрации также предстанут перед судом в связи с расследованием взрыва в еврейском культурном центре (AMIA) в Буэнос-Айресе в 1994 году.