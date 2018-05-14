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    Переезд посольства. Турция отозвала послов в США и Израиле

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    Открытие посольства США в Иерусалиме: столкновения (76)

    (обновлено: )15630
    Президент Турции Тайип Эрдоган назвал Израиль террористическим государством, а его действия по отношению к палестинцам - геноцидом. По его словам, отозваны послы из Вашингтона и Тель-Авива для консультаций.
    Перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара приняла решение об отзыве для консультации своих послов в Вашингтоне и Тель-Авиве в связи с действиями Израиля в секторе Газа, жертвами которых стали более 50 палестинцев.

    Протесты против переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Кровопролитные столкновения из-за посольства США в Иерусалиме

    "Турция жестко отреагирует на это. Мы отозвали наших послов из Вашингтона и Тель-Авива для консультаций. Мы созываем чрезвычайный саммит Организации исламского сотрудничества – надеюсь, в пятницу мы встретимся в Еникапы (в Стамбуле). Мы также предлагаем созвать экстренное заседание Совбеза ООН. Мы проведем переговоры со многими лидерами. Начиная с завтрашнего дня мы объявляем трехдневный национальный траур", — заявил Эрдоган в эфире телеканала NTV в ходе своего визита в Великобританию.

    Он назвал Израиль террористическим государством, а его действия по отношению к палестинцам — геноцидом.

    Акции протеста проходят в секторе Газа в понедельник на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты ведут огонь на поражение по участникам протестов. По последним данным, в столкновениях погибли 55 палестинцев, более 2,7 тысячи получили ранения. Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур. Ситуацию в секторе Газа во вторник обсудит Совбез ООН.

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