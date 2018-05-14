Цена на нефть марки Brent впервые за почти 4 года превысила $78 за баррель

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Цена на нефть марки Brent впервые с 26 ноября 2014 года превысила 78 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.49 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,22%, до 78,06 доллара за баррель.

Минутами ранее Brent подскочила до отметки в 78,15 доллара. Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,58%, до 71,11 доллара за баррель.

Нефтяные цены стали увеличиваться ранее в понедельник после выхода доклада ОПЕК, в котором, в частности, был повышен рост спроса на нефть в мире по итогам 2018 года.