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    В мире

    Названа причина самого массового убийства в Австралии за 20 лет

    (обновлено: )29201
    Родственники подозреваемого сообщают, что причиной эмоционального срыва могли стать его переживания о судьбе сыновей: один из них ранее покончил с собой, а другой был тяжело болен.
    Катрина Майлз с четырьмя детьми
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    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Подозреваемым в массовом убийстве своих родственников, в том числе четверых детей, на западе Австралии является 61-летний мужчина, который после стрельбы покончил с собой, сообщает телеканал АВС со ссылкой на данные полицейского расследования.

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    Тела семи убитых были обнаружены в пятницу утром на ферме Forever Dreaming ("Вечно спящая") в винодельческом регионе Маргарет-Ривер (штат Западная Австралия). Полиция сразу заявила, что речь идет о так называемом случае "убийства-самоубийства": один из погибших расстрелял своих близких, а затем покончил с собой.

    В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что глава семейства Питер Майлс застрелил свою супругу, дочь и четырех внуков. Жертвы были убиты спящими. Затем стрелок позвонил в полицию, но к приезду правоохранителей покончил с собой.

    Родственники Майлса сообщают, что причиной эмоционального срыва могли стать его переживания о судьбе сыновей: один из них ранее покончил с собой, а другой был тяжело болен.

    Расстрел в Маргарет-Ривер стал самым массовым убийством в Австралии с 1996 года, когда преступник начал стрелять по посетителям кафе в городе Порт-Артур (штат Тасмания). Тогда погибли 35 человек.

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