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    В Ирландии самолет выбросил парашютистов и разбился: есть жертвы

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    Инцидент произошел в графстве Оффали в воскресенье вечером, 13 мая, через несколько минут после прыжка 16 парашютистов.
    Аэродром. Архивное фото
    RIA News Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. В Ирландии самолет разбился сразу после выброски парашютистов, пишет издание Mirror.

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    Сообщается, что пилот и ребенок на борту погибли.

    Инцидент произошел в графстве Оффали в воскресенье вечером, 13 мая, через несколько минут после прыжка 16 парашютистов.

    Ранее СМИ сообщали, что пилот и 7-летний ребенок находятся в критическом состоянии. Полиция расследует причины крушения.

    Напомним, самолет, выпущенный в 1930-х годах, из-за проблем с двигателем совершил аварийную посадку на пляже графства Девоншир. Самолет стремительно терял высоту и пилот решился на отчаянный шаг.

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