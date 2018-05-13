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    Во Французских Альпах обнаружили тело туриста - СМИ

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    Погибшего туриста из Швейцарии нашли благодаря сноуборду, который торчал из снега в небольшом ущелье на высоте две тысячи метров.
    Альпы. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Поисковые службы обнаружили тело швейцарского туриста, пропавшего в марте в департаменте Верхняя Савойя во Французских Альпах, передает газета Parisien.

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    По данным газеты, погибшего туриста нашли благодаря сноуборду, который торчал из снега в небольшом ущелье на высоте две тысячи метров.

    "Тело обнаружил местный участник поискового сообщества, который вызвал пожарных, чтобы те спустили тело с вершины и передали похоронным службам", — сообщил изданию представитель местной жандармерии.

    Две недели назад после таяния снегов в этом же районе поисковики обнаружили тела двух лыжников 47 и 49 лет, которые исчезли в тот же день, что и швейцарский турист. При этом 39-летний лыжник из Британии, пропавший 7 января в коммуне Тинь департамента Савойя, до сих пор не найден.

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