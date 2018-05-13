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    Число пострадавших при взрывах в церквях Индонезии возросло - СМИ

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    По данным местных СМИ, взрывы прогремели в трех церквях, погиб один человек, 13 получили ранения различной степени тяжести.
    @EricssenWen

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Число пострадавших в результате взрывов в церквях на острове Ява в Индонезии возросло до 13, один человек погиб, сообщает местная газета Jakarta Globe со ссылкой на заявление представителя полиции Восточной Явы Франса Барунга Мангеры.

    Взрывы каждые 5 секунд. Снято видео в километре от арсенала в Балаклее. Видео
    facebook.com/otb.segodennya
    "Взрывы каждые 5 секунд". Снято видео в километре от арсенала в Балаклее

    Ранее газета Straits Times сообщала об одном погибшем и трех раненых.

    По словам Мангеры, первый взрыв прогремел рядом с католической церковью Святой Марии в городе Сурабая на острове Ява в Индонезии в 07.00 утра (05.00 по Киеву), в результате чего погиб один прихожанин церкви и подорвался террорист. Два сотрудника полиции были ранены, еще 11 человек пострадали.

    Как сообщил представитель полиции, взрывы также прогремели в протестантской церкви в Джалан Дипонегоро (Jalan Diponegoro) и церкви пятидесятников. Мангера добавил, что информация о числе пострадавших во втором и третьем взрывах пока не разглашается.

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