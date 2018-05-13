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    Взрыв прогремел в церкви в Индонезии, есть жертвы - СМИ

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    Бомба взорвалась около 6.30 утра по местному времени у ворот церкви Святой Марии в городе Сурабая на острове Ява в Индонезии. Взрыв произошел около 6.30
    На месте взрыва в Индонезии
    @Metro_TV

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. По меньшей мере один человек погиб, трое получили ранения при взрыве в церкви на острове Ява в Индонезии, сообщает газета Straits Times со ссылкой на радиостанцию Suara.

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    @HromadskeUA
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    По данным радиостанции, бомба взорвалась у ворот церкви Святой Марии в городе Сурабая на острове Ява в Индонезии. Взрыв произошел около 6.30 утра по местному времени (4.30 по Киеву).

    Как сообщает радиостанция, дорога рядом с церковью перекрыта.

    Также отмечается, что второй взрыв прогремел в другой церкви города. Число пострадавших при втором взрыве не сообщается.

    Ранее сообщалось, что взрыв произошел в помещении киоска на пересечении проспекта Чорновола и улице Зерновой во Львове, пострадала девушка.

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