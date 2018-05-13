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    В мире

    В Колумбии у повстанцев изъяли почти тонну кокаина

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    ВМС Колумбии сообщили, что лодка с 932 килограммами кокаина была обнаружена во время ее сплава по реке.
    Кокаин. Архивное фото
    Сергей Тышковец

    КИЕВ, 13 мая – РИА Новости Украина. Колумбийские власти конфисковали в субботу почти тонну кокаина, которая принадлежала бывшим повстанцам из Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК).

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    Как сообщают ВМС Колумбии, лодка с 932 килограммами кокаина была обнаружена во время ее сплава по реке. "Бывшие бойцы фронта номер 30 РВСК пытались доставить около тонны алкалоидов по реке Микай до Центральной Америки", — говорится в сообщении ведомства.

    При этом экипаж лодки покинул ее и скрылся в джунглях, когда было обнаружено преследование.

    РВСК были созданы в 1964 году как военное крыло местной коммунистической партии для борьбы за построение "Новой Колумбии" — общества социальной справедливости и равенства. В рядах группировки состояли до 20 тысяч бойцов. Власти и повстанцы долгое время вели переговоры о мире, которые закончились подписанием мирного соглашения. В 2017 году на основе бывших повстанческих сил РВСК была официально создана политическая партия "Общая революционная альтернативная сила".

    Ранее сообщалось, что служебная собака обнаружила в поезде из Украины крупную партию наркотических средств, стоимость которых на черном рынке может достигать 15 миллионов рублей (примерно 6,3 млн грн).

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