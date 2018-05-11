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    В Неваде впервые за 12 лет разрешили смертную казнь

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    Скотт Рэймонд Дозье ожидает смертной казни с 2007 года и не раз заявлял, что хочет приведения ее в исполнение как можно скорее. При этом он добавлял, что ему все равно, какие препараты при этом будут использованы.
    Молоток судьи
    REUTERS Carlos Jasso

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Высший суд штата Невада (США) разрешил проведение первой за 12 лет смертной казни, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

    Согласно сообщению, 47-летний Скотт Рэймонд Дозье ожидает смертной казни с 2007 года по обвинению в убийствах в городах Финикс и Лас-Вегас. Защита добивалась отмены казни, пытаясь обжаловать указ об использовании трех препаратов, ни один из которых ранее не применялся для смертельных инъекций.

    В судебном протоколе говорится, что при казни заключенного должна использоваться комбинация из трех препаратов, которую разработали ведущий врач штата и тюремные специалисты. Однако защита выступила с претензией, что один из препаратов может привести к мучениям заключенного.

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    Associated Press Darko Vojinovic
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    В свою очередь правозащитная организация "Американский союз защиты гражданских свобод" заявила, что препарат незаконно использовать даже для усыпления животных и использование препарата для казни Дозье будет жестоким и необычным наказанием.

    Суд отверг претензии защиты и правозащитной организации. 

    Сам Дозье неоднократно заявлял, что хочет, чтобы смертная казнь была приведена в исполнение как можно скорее, и ему все равно, какие препараты при этом будут использованы.

    Агентство отмечает, что Дозье будет первым заключенным в Неваде, который подвергнется смертной казни, с 2006 года, когда был казнен осужденный за изнасилование и убийство Дэрил Мэк.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что обвиняемый по делу о теракте в Нью-Йорке, жертвами которого стали восемь человек, заслуживает смертного приговора.

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