Ученые выяснили, почему не падает Пизанская башня

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Группа итальянских исследователей раскрыла многолетний секрет устойчивости Пизанской башни, сообщается на сайте Бристольского университета.

Несмотря на пятиградусный наклон, 58-метровая башня пережила как минимум четыре сильных землетрясения с 1280 года.

Изучив особенности ландшафта и строения архитектурного феномена, ученые из университета Рома Тре выяснили, что устойчивость башни обеспечивается эффектами, связанными с динамическим взаимодействием "сооружение-грунт".

Значительная высота и жесткость башни взаимодействуют с мягким грунтом в ее основании, благодаря чему архитектурное сооружение не вступает в резонанс с землей во время толчков, считают исследователи.

"Иронично, что заставившая башню наклониться почва в то же время помогла ей пережить сейсмические события", — отметил профессор Бристольского университета Милонакис.

Пизанская башня является колокольней католического собора Duomo Santa Maria Assunta, получившей мировую известность благодаря своему необычному положению. Башня наклонилась во время строительства, позднее градус ее отклонения постепенно увеличивался, пока его не стабилизировали.

Ранее сообщалось, что Эйфелеву башню в Париже временно закрыли для посетителей из-за забастовки.