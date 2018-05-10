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    Израиль оценил ночные авиаудары по Сирии

    Тема:

    Конфронтация Израиля и Ирана в Сирии (458)

    (обновлено: )44604
    Официальный представитель израильского командования Йонатан Конрикус назвал авиаудары по Сирии одной из крупнейших израильских воздушных операций за последние годы и "точно самой крупной против иранских целей".
    Израильские военные оценили ночные авиаудары по Сирии
    REUTERS Omar Sanadiki

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Ирану потребуются много времени для восстановления военных возможностей в Сирии после ночного налета ВВС Израиля, заявил официальный представитель израильского командования Йонатан Конрикус.

    "Это была широкомасштабная операция против значительных компонентов иранского присутствия — разведывательных, логистических, военных баз, складов, наблюдательных пунктов и много чего еще", — сообщил подполковник.

    В сети появилось видео последствий ракетного удара по Сирии. Видео
    Asem Saleh/Youtube
    В сети появилось видео последствий ракетного удара по Сирии

    Он назвал авиаудары одной из крупнейших израильских воздушных операций за последние годы и "точно самой крупной против иранских целей".

    По его словам, все атакованные цели были уничтожены, а все задействованные в операции самолеты благополучно вернулись на базы. Он добавил, что при ракетном обстреле со стороны иранцев никто не пострадал.

    Конрикус отметил, что пока не располагает точными сведениями о потерях с другой стороны, но подчеркнул, что израильские военные старались нанести урон иранскому вооружению и объектам, а не живой силе.

    "Задача скорее заключалась в том, чтобы причинить долгосрочный ущерб иранскому военному потенциалу в Сирии", — объяснил он.

    REUTERS Alaa al Faqir
    Израильские военные оценили ночные авиаудары по Сирии

    Кроме того, армейская пресс-служба распространила карту с местами бомбардировок. На ней — 35 точек, в том числе в районе Дамаска, у границ Израиля и Сирии.

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    Ранее израильские военные заявили, что отвечают на ракетный обстрел своих позиций с территории Сирии. По их данным, за ночным пуском примерно 20 ракет по Голанским высотам стоят иранские силы "Аль-Кудс", присутствующие в соседней стране.

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