Комитет сената США обвинил Россию во вмешательстве в выборы

Mladen ANTONOV / AFP

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Комитет сената США по разведке распространил шестистраничный рассекреченный отрывок из доклада, в котором обвинил Россию в попытках вмешательства в выборы в США в 2016 году. При этом доклад не содержит подтверждения какого-либо влияния вменяемого РФ вмешательства.

К аналогичным результатам пришло ранее расследование комитета по разведке палаты представителей.

"В 2016 году кибердеятели, связанные с российским правительством, провели беспрецедентную скоординированную киберкампанию против выборной инфраструктуры штатов", — говорится в докладе. Утверждается, что по меньшей мере 18 штатов стали целями кибератак, не исключено, что штатов было до 21.

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"По крайней мере в шести штатах связанные с Россией деятели пошли дальше сканирования и провели попытки умышленного доступа на связанные с голосованием веб-сайты", — говорится в докладе.

При этом в комитете заявили, что "вмешательство" никак не повлияло на итоги выборов.

"Комитет не видел никаких свидетельств в пользу того, чтобы были изменены голоса", — говорится в докладе.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в американские выборы.

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В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также проводит спецпрокурор Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США.