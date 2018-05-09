наверх
09.05.201804:29
Курсы валют НБУ
  • USD26.29- 0.02
  • EUR31.29- 0.19
Рубрики
Ещё
    В мире

    Комитет сената США обвинил Россию во вмешательстве в выборы

    (обновлено: )10410
    В докладе комитета по разведке отмечается, что "по крайней мере в шести штатах связанные с Россией деятели пошли дальше сканирования и провели попытки умышленного доступа на связанные с голосованием веб-сайты".
    Флаг США и флаг России
    Mladen ANTONOV / AFP

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Комитет сената США по разведке распространил шестистраничный рассекреченный отрывок из доклада, в котором обвинил Россию в попытках вмешательства в выборы в США в 2016 году. При этом доклад не содержит подтверждения какого-либо влияния вменяемого РФ вмешательства.

    Флаги США и России
    ТВ Центр
    Было ли "вмешательство" РФ в выборы США: итоги расследования

    К аналогичным результатам пришло ранее расследование комитета по разведке палаты представителей.

    "В 2016 году кибердеятели, связанные с российским правительством, провели беспрецедентную скоординированную киберкампанию против выборной инфраструктуры штатов", — говорится в докладе. Утверждается, что по меньшей мере 18 штатов стали целями кибератак, не исключено, что штатов было до 21.

    Инфографика: В шаге от войны. Россия vs США: чем сильны обе стороны

    "По крайней мере в шести штатах связанные с Россией деятели пошли дальше сканирования и провели попытки умышленного доступа на связанные с голосованием веб-сайты", — говорится в докладе.

    При этом в комитете заявили, что "вмешательство" никак не повлияло на итоги выборов.

    "Комитет не видел никаких свидетельств в пользу того, чтобы были изменены голоса", — говорится в докладе.

    Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в американские выборы.

    Читайте также: Военный потенциал: Россия и Китай догоняют Запад

    В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также проводит спецпрокурор Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко во время акции "Первая минута мира"
    День Победы: без красного знамени и без памяти
    Отравление детей в Черкассах, 8 мая 2018
    Массовое отравление школьников в Черкассах
    Первый полуфинал Евровидения-2018
    Евровидение-2018. Как покажет себя Украина
    Вашингтон. Белый дом
    США вышли из ядерной сделки с Ираном