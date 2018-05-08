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    В Германии столкнулись поезда, 2 человека погибли, боле 10 ранены

    (обновлено: )19
    Столкновение произошло накануне вечером на станции Айхах в немецкой федеральной земле Бавария. Среди погибших водитель поезда и пассажирка.
    Столкновение поездов в Германии
    @BR24

    КИЕВ, 8 мая – РИА Новости Украина. Товарный и пассажирский поезд столкнулись в Баварии, два человека погибли, не менее 14 получили ранения, сообщает немецкая радиостанция Deutsche Welle со ссылкой на полицию.

    Столкновение произошло в понедельник вечером, 7 мая, на станции Айхах в немецкой федеральной земле Бавария. Среди погибших водитель пассажирского поезда и пассажирка.

    @BR24
    Столкновение поездов в Германии

    На месте происшествия работают спасательные бригады. Причина инцидента на данный момент неизвестна.

    На днях сообщалось о масштабном столкновении поездов в Чехии. 

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