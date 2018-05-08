В Германии столкнулись поезда, 2 человека погибли, боле 10 ранены

КИЕВ, 8 мая – РИА Новости Украина. Товарный и пассажирский поезд столкнулись в Баварии, два человека погибли, не менее 14 получили ранения, сообщает немецкая радиостанция Deutsche Welle со ссылкой на полицию.

Столкновение произошло в понедельник вечером, 7 мая, на станции Айхах в немецкой федеральной земле Бавария. Среди погибших водитель пассажирского поезда и пассажирка.

@BR24 Столкновение поездов в Германии

На месте происшествия работают спасательные бригады. Причина инцидента на данный момент неизвестна.

На днях сообщалось о масштабном столкновении поездов в Чехии.