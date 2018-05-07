Житель Пакистана установил рекорд по разбиванию головой спелых арбузов

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Житель пакистанского города Карачи Рашида Насима установил мировой рекорд по разбиванию спелых арбузов головой, сообщает Daily Mail.

Рекорд 32-летнего мужчины зафиксировали очевидцы и судьи. Пакистанец разбил лбом 51 арбуз. По данным издания, Рашид Насим увлекается боевыми искусствами, и его хобби помогло ему установить мировой рекорд. Чемпион признался, что для достижения результата предшествовали несколько месяцев изнурительных тренировок, сообщает телеканал "360".

Рекордсмен также отметил, что мировой рекорд ему удалось побить исключительно благодаря своим силам. Также он уточнил, что ни правительство, ни какие-либо другие спонсоры не помогали ему в тренировках, поэтому материальную сторону процесса он также брал на себя.

Ранее сообщалось, что знаменитый режиссер Стивен Спилберг установил исторический рекорд по общим сборам своих фильмов в прокате.