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    В мире

    В Лондоне людей атаковали "токсичным веществом"

    (обновлено: )50021
    Пострадавших в возрасте 17, 22 и 27 лет доставили в больницу на востоке города. Само нападение произошло в ночь на воскресенье, 6 мая, в округе Хакни.
    Лондонская полиция. Архивное фото
    RIA News Владимир Родионов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. В Лондоне людей облили токсичным веществом, сообщает пресс-служба полиции британской столицы.

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    Отмечается, что пострадали три человека, их госпитализировали.

    Пострадавших в возрасте 17, 22 и 27 лет доставили в больницу на востоке города. Само нападение произошло в ночь на воскресенье, 6 мая, в округе Хакни. Каким именно веществом облили пострадавших пока не известно.

    При этом, как заверили в полиции, "токсичное вещество", которое использовал неизвестный, не является кислотой.

    Напомним, на севере Лондона произошел взрыв, в результате которого пострадали около 30 человек. 

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