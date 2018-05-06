В Лондоне людей атаковали "токсичным веществом"

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. В Лондоне людей облили токсичным веществом, сообщает пресс-служба полиции британской столицы.

Отмечается, что пострадали три человека, их госпитализировали.

Пострадавших в возрасте 17, 22 и 27 лет доставили в больницу на востоке города. Само нападение произошло в ночь на воскресенье, 6 мая, в округе Хакни. Каким именно веществом облили пострадавших пока не известно.

При этом, как заверили в полиции, "токсичное вещество", которое использовал неизвестный, не является кислотой.

Напомним, на севере Лондона произошел взрыв, в результате которого пострадали около 30 человек.