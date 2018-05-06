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    В мире

    Неожиданно. Илон Маск собрался делать конфеты

    (обновлено: )65
    Илон Маск поинтересовался у своих подписчиков, какими бы они хотели видеть конфеты, произведенные на его фабрике.
    Илон Маск
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Основатель компании SpaceX, гендиректор Tesla и SolarCity Илон Маск сообщил, что собирается открыть фабрику по производству конфет.

    Об этом он написал в своем Twitter.

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    По его заверению — это все"супер-супер серьезно". Также Маск выразил уверенность в том, что его новый проект по производству конфет будет просто потрясающим.

    Также он поинтересовался у своих подписчиков, какими бы они хотели видеть конфеты, произведенные на его фабрике.

    Ранее сообщалось, что Илон Маск начал работу в еще одной необычной сфере — сейчас он строит киборга-дракона.

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