Неожиданно. Илон Маск собрался делать конфеты

Фото из открытых источников

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Основатель компании SpaceX, гендиректор Tesla и SolarCity Илон Маск сообщил, что собирается открыть фабрику по производству конфет.

Об этом он написал в своем Twitter.

Смотрите также: Маск представил уникальный проект системы подземных тоннелей

По его заверению — это все"супер-супер серьезно". Также Маск выразил уверенность в том, что его новый проект по производству конфет будет просто потрясающим.

Также он поинтересовался у своих подписчиков, какими бы они хотели видеть конфеты, произведенные на его фабрике.

Ранее сообщалось, что Илон Маск начал работу в еще одной необычной сфере — сейчас он строит киборга-дракона.