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    В мире

    USSR и герб Советского Союза. Литва возмущена новой одеждой Adidas

    (обновлено: )99248
    Литовский МИД в своем аккаунте привел ссылку на страницу официального сайта Adidas, где продается красная женская майка с надписью USSR и гербом Советского Союза.
    Флаг Литвы
    flickr.com/Roger Russell

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. МИД Литвы удивилось тому, что немецкий концерн Adidas продает женские майки с надписью USSR. Об этом сообщается на странице МИД в сети микроблогов Twitter.

    Литовский МИД в своем аккаунте привел ссылку на страницу официального сайта Adidas, где продается красная женская майка с надписью USSR и гербом Советского Союза.

    "Все еще есть те, кто болен "ностальгией по империи", только как-то неожиданно, что среди них и известный концерн @adidas", — говорится в твите литовского министерства.

    Министр иностранных дел балтийской республики Линас Линкявичюс поделился этой публикацией в своем аккаунте.

    twitter.com/lt_mfa_stratcom
    Футболка с надписью USSR

    Литва в 2008 году приняла закон, который предусматривает, что советская и нацистская символика не могут использоваться, демонстрироваться и распространяться в местах массового скопления людей и на массовых мероприятиях. Использовать эту символику можно только в музеях, а также в научных, художественных и просветительских целях и в антикварной торговле. За несоблюдение этого закона предусмотрена административная ответственность, в частности штраф от 144 до 289 евро.

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