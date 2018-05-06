USSR и герб Советского Союза. Литва возмущена новой одеждой Adidas

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. МИД Литвы удивилось тому, что немецкий концерн Adidas продает женские майки с надписью USSR. Об этом сообщается на странице МИД в сети микроблогов Twitter.

Литовский МИД в своем аккаунте привел ссылку на страницу официального сайта Adidas, где продается красная женская майка с надписью USSR и гербом Советского Союза.

"Все еще есть те, кто болен "ностальгией по империи", только как-то неожиданно, что среди них и известный концерн @adidas", — говорится в твите литовского министерства.

Министр иностранных дел балтийской республики Линас Линкявичюс поделился этой публикацией в своем аккаунте.

twitter.com/lt_mfa_stratcom Футболка с надписью USSR

Литва в 2008 году приняла закон, который предусматривает, что советская и нацистская символика не могут использоваться, демонстрироваться и распространяться в местах массового скопления людей и на массовых мероприятиях. Использовать эту символику можно только в музеях, а также в научных, художественных и просветительских целях и в антикварной торговле. За несоблюдение этого закона предусмотрена административная ответственность, в частности штраф от 144 до 289 евро.