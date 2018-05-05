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    В мире

    На Канаду обрушился ураган, есть жертвы

    (обновлено: )36
    Непогода обрушилась на юго-восточную часть Канады, прывы ветра достигали 110 километров в час. Погиб мужчина, работавший при разборе упавших деревьев.
    Ситуация в Канаде после урагана. Архивное фото
    @SonnySubra

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Один человек погиб, почти 200 тысяч домов остались без электроэнергии в результате сильного ветра в южной области канадской провинции Онтарио, сообщает телеканал CTV.

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    Фото kiev.informator.ua
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    По данным телеканала, ураганный ветер обрушился на юго-восточную часть страны утром в пятницу. Порывы ветра достигали 110 километров в час.

    По сообщению местной полиции, мужчина, работавший при разборе упавших деревьев, погиб, после того как на него упало еще одно дерево. Его напарник госпитализирован с серьезными травмами.

    Международный аэропорт Торонто продолжает работу, однако многие рейсы задерживаются.

    Представители регионального транспортного агентства страны в Twitter сообщили, что часть дорог заблокированы из-за упавших деревьев и мусора, наблюдаются поломки железнодорожных переходов.

    Министерство по охране окружающей среды Канады выпустило предупреждение жителям провинции, однако сообщили, что ожидают ослабление ветра к утру субботы.

    Напомним, сильнейший ураган и ливни прошли в московском регионе, из-за урагана пострадали 17 человек, 14 из них госпитализированы, в том числе трое детей, погибла 12-летняя девочка. Сообщалось, что в Подмосковье один человек погиб, шестеро пострадали.

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