Женщина-хакер похитила у Пэрис Хилтон эротические фото – СМИ

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Женщина-хакер в США взломала аккаунты американской модели, актрисы и певицы Пэрис Хилтон, похитив сотни тысяч долларов и ее откровенные фотографии, сообщает издание TMZ.

По данным издания, инциденты происходили с 2015 по 2017 год. Преступнице удалось получить доступ к счетам знаменитости и аккаунту сервиса iCloud.

В частности, злоумышленница использовала банковские данные кредитных карт Хилтон для бронирования в голливудском отеле "Рузвельт" на вечеринке в Новый год в 2015 году. По данным следователей, только за эту ночь хакер потратила до 40 тысяч долларов.

Мошенница также направила электронное письмо одному из помощников Хилтон с просьбой перевести на свой аккаунт 80 тысяч долларов.

Кроме того, хакер завладела откровенными фотографиями девушки, однако неизвестно, что именно в дальнейшем она сделала со снимками.

Жертвами взломов также стали отец Пэрис – Рик Хилтон и ее сестра Никки.

Согласно изданию, следователи вышли на след злоумышленницы в 2017 году. Женщина призналась в банковском мошенничестве, приговор по ее делу суд должен вынести в понедельник. Прокуроры рекомендовали приговорить обвиняемую к 57 месяцам тюремного заключения и возмещению ущерба в размере около 318 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что знаменитая светская львица и наследница отельной империи Пэрис Хилтон посещала Львов по приглашению владельцев одной из городских гостиниц.