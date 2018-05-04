В лондонском аэропорту изъяли десятки крокодилов

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Пограничники изъяли 50 крокодилов в лондонском аэропорту "Хитроу", куда годовалые крокодилы прибыли из Малайзии, сообщает газета Evening Standard.

Их должны были доставить на одну из ферм для разведения и употребления в пищу.

Согласно сообщению, при перевозке животных были нарушены правила транспортировки – в пяти контейнерах, каждый из которых предназначен для перевозки четырех крокодилов, находилось 50 рептилий.

"Крокодилы начали нападать друг на друга во время перелета, так как пространство было ограничено, их благополучию уделили мало внимания", — рассказал один из пограничников, добавив, что неподобающие условия привели к смерти одного крокодила.

Газета уточнила, что в настоящее время животные находятся в безопасности, их вернут на родину.

Ранее сообщалось, что пробравшийся в самолет енот сорвал рейс в Торонто (Канада), его пришлось перенести на несколько часов.