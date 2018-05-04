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    "Все было, как в романе". Енот сорвал рейс самолета

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    Из-за енота рейс из канадского Саскатуна в Торонто пришлось отложить на несколько часов. Животное спряталось в шланге кондиционера перед тем, как технический персонал включил устройство.
    Енот. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Пробравшийся в самолет енот сорвал рейс в Торонто (Канада), его пришлось перенести на несколько часов, сообщает телекомпания CBC.

    Инцидент произошел в аэропорту канадского города Саскатун. В пресс-службе авиакомпании Air Canada сообщили, что енот спрятался в шланге кондиционера перед тем, как технический персонал включил устройство. После начала его работы животное попало в вентиляционную систему самолета.

    Сотрудникам аэропорта пришлось снять панели воздушного судна, чтобы освободить "пленника".

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    В США толстого енота спасли из решетки канализации

    По словам пассажиров, сначала все с интересом наблюдали за происходящим, но постепенно начали выказывать недовольство. При этом персонал был "удивлен и не знал, что делать", рассказал очевидец.

    "В течение первого часа все было, как в романе. Никто никогда не видел ничего подобного", — сообщил один из пассажиров.

    После освобождения енот сразу же сбежал от техников.

    В качестве компенсации пассажирам выдали ваучеры на покупку еды и скидку на будущие рейсы.

    Ранее зооспасатели вынули из вентиляционного канала сбежавшего от хозяев енота в жилом доме в Печерском районе Киева.

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