Бургеры и картошка фри признаны контрацептивами

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Употребление фастфуда, в частности бургеров и картошки фри, грозит не только ожирением, но и мешает зачатию ребенка, выяснили генетики и биологи из Университета Аделаиды (Австралия).

Ученые провели исследование на примере женщин, употребляющих большое количество фастфуда. Оказалось, что "бомбардировка" калориями мешает женщинам забеременеть. Состав продуктов фастфуда снижает фертильность организма и фактически стерилизует его на какое-то время.

"При этом долговременное употребление таких продуктов в пищу значительно повышает риск бесплодия — с 8 до 16%", — говорится в исследование Университета Аделаиды.

Ученые уверены, что возможность забеременеть, сохранить, выносить и родить здорового ребенка у женщин напрямую зависит от питания, и фастфуд в случае желания иметь детей нужно исключить из рациона совсем.

Наилучшее качество беременности, по мнению исследователей, обеспечивают чистая вода, рыба, свежие овощи и фрукты. Такая диета за год-полтора до зачатия ребенка позволяет обеспечить наилучшее состояние организма и повышает способность женщин к зачатию.

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Ранее ученые выяснили, как на молекулярном уровне марихуана, употребляемая беременной женщиной, влияет на развитие мозга плода.