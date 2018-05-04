США заморозили финансирование "Белых касок" в Сирии - СМИ

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Госдепартамент США заморозил финансирование действующей в Сирии организации "Белых касок", сообщает телеканал CBS.

По данным телеканала, доля США в финансировании "Белых касок" составляет около трети бюджета группы, которую обвиняют в информационной войне против властей Сирии. Отмечается, что финансирование организации прекратилось в "последние недели" и находится "под пересмотром".

Читайте также: Жители Думы рассказали, как инсценировалась химатака

Телеканал со ссылкой на дипломатические документы сообщает, что ближневосточное бюро госдепа должно было до 15 апреля получить подтверждение администрации США на продолжение финансирования организации, а в противном случае "остановить процесс".

Организация "Белые каски" заявляет своей целью защиту мирного населения Сирии при политической нейтральности и непричастности к вооруженным действиям. В интернете в последние годы все чаще стали появляться видеоролики, на которых люди в белых касках спасают детей из-под завалов. Однако параллельно появлялись и видеозаписи, где видно, как якобы те же "Белые каски" создают постановочные видео, нанося грим "пострадавшим", диктуя, что те должны говорить. Более того, сирийские журналисты показали ряд материалов, на которых "спасатели" были засняты с оружием и в военной форме.

Читайте также: Армянский узел. За второй попыткой Пашиняна стать премьером следят РФ и США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее называла деятельность организации "Белые каски" еще одним элементом масштабной информационной кампании по очернению властей Сирии. В свою очередь президент Сирии Башар Асад заявлял, что члены организации "Белые каски" на самом деле являются сторонниками "Аль-Каиды".