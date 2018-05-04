За участие в боях на востоке Украины задержаны 8 граждан Молдавии

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Восемь граждан Молдавии задержаны по подозрению в участии в боях на востоке Украины, еще 25 находятся в международном розыске, сообщил генеральный прокурор страны Эдуард Харунжен.

"На данный момент задержаны восемь граждан Молдавии, еще 25 находятся в международном розыске, они не попадали в руки правоохранительных органов, но мы знаем, что они участвовали в активных боях на востоке Украины", — заявил Харунжен, представляя отчет о работе генпрокуратуры парламентским комиссиям.

По его словам, это относительно новый феномен, который связан с изменением геополитической ситуации. Граждане Молдавии уезжают на заработки, вступают в военные формирования, сражаются, погибают. А у тех, кто возвращается, "руки в крови" и они "готовы выстрелить в человека", считает генпрокурор.

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"Сотни тысяч мужчин уезжают на заработки в восточном направлении, в Российскую Федерацию. Мы не знаем, сколько из них едут на стройку и сколько — чтобы получить оружие. Вероятно, их число значительно больше тех цифр, что я озвучил", — отметил Харунжен. Он сообщил, что власти Молдавии не могут самостоятельно документировать такие ситуации, они вмешиваются, когда есть запрос от украинских правоохранительных органов.

Он напомнил депутатам о событиях в 2015 году, когда группа протестующих в Кишиневе пыталась взять штурмом офис генеральной прокуратуры, тогда пострадали больше десяти сотрудников полиции. Среди протестующих, по его словам, были два человека, которые активно участвовали в боях на востоке Украины. "Эти люди будут искать места, где они смогут применить свои навыки. Это провокация для национальной безопасности Молдавии, потому что никогда нельзя быть уверенным, к чему это может привести", — считает генпрокурор.

По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации обсуждается, в том числе, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.