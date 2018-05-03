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    В мире

    Сотни беженцев напали на полицейских в Германии

    (обновлено: )42740
    Четыре офицера прибыли в миграционный центр в городе, чтобы забрать 23-летнего мужчину из Того для депортации. Однако группа беженцев начала нападать на патрульные автомобили.
    Мигрант. Архивное фото
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    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Около 150 искателей убежища устроили потасовку с полицейскими в немецком городе, чтобы предотвратить депортацию мужчины из Того. Как сообщает Deutsche Welle, инцидент произошел в городе Еллванген, между Нюрембургом и Штутгартом.

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    По данным СМИ, четыре офицера прибыли в миграционный центр в городе, чтобы забрать 23-летнего мужчину из Того для депортации. Однако группа беженцев начала нападать на патрульные машины, запугивала офицеров и требовала освободить мужчину.

    Из-за серьезности угрозы полицейские на месте происшествия попросили охрану найти ключ, чтобы снять наручники с искателя убежища. Затем он скрылся с места происшествия.

    Напомним, гражданин России незаконно пересек границу Украины и попросил статус беженца.

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