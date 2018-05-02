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    Еще один штат в США признал Голодомор в Украине геноцидом

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    Сенат и Ассамблея штата Нью-Йорк приняли совместную резолюцию к 85-й годовщине Голодомора 1932-1933 гг. в Украине, которая признает эту трагедию геноцидом украинского народа.
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    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Американский штат Нью-Йорк признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом сообщает посольство Украины в США.

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    "Сенат и Ассамблея штата Нью-Йорк приняли совместную резолюцию к 85-й годовщине Голодомора 1932-1933 гг. в Украине, которая признает эту трагедию геноцидом украинского народа", — говорится в сообщении.

    По состоянию на сегодня Голодомор в Украине признан геноцидом уже в девяти штатах США: Вашингтоне, Висконсине, Иллинойсе, Массачусетсе, Мичигане, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Орегоне и Пенсильвании.

    В конце марта-2018 штат Массачусетс признал Голодомор геноцидом украинского народа.

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