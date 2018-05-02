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    Виза стала еще дороже. Канада ввела биометрику для украинцев

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    Новые требования постепенно будут распространены на граждан всех государств, которые не имеют безвизового режима путешествий с Канадой, а не только украинцев
    Флаги Канады и Украины
    УНИАН

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Канада вводит сбор биометрических данных для всех просителей виз с украинским гражданством. Об этом сообщили в в министерстве иммиграции, гражданства и беженцев Канады, пишет "Укринформ".

    Биометрические данные (отпечатки пальцев и электронную фотографию) будут требовать у просителей туристических виз, ищущих разрешений на работу, обучение и постоянное проживание в Канаде.

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    При этом биометрика будет собираться у каждого просителя только раз на 10 лет, независимо от продолжительности выданной визы.

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    Эти изменения повлекут за собой почти двойное подорожание канадских виз, поскольку к консульскому сбору будет прибавлена еще и плата за сбор биометрических данных в размере 85 канадских долларов. Обычная туристическая виза, которая в настоящее время обходится заявителю в 100 канадских долларов, теперь будет стоить 185 дол.

    Данные изменения вступят в силу уже летом этого года.

    В министерстве отметили, что новые требования постепенно будут распространены на граждан всех государств, которые не имеют безвизового режима путешествий с Канадой, а не только украинцев. Ожидается, что до конца 2018-го новые правила начнут действовать по всему миру.

     

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    Ранее сообщалось, что Украина и Перу договорились о внедрении безвизового режима.

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