Макрон допустил ляп в отношении жены премьера Австралии

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Президент Франции Эммануэль Макрон в своем выступлении в Сиднее назвал "вкусной" ("Delicious") Люси Тернбулл, жену премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла, по всей видимости, неудачно использовав в своей речи на английском языке кальку с французского.

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Как сообщает телеканал ABC, конфуз произошел во время пресс-конференции лидеров двух стран в Сиднее, где французский президент находится с визитом. "Я хочу поблагодарить вас за ваше гостеприимство, поблагодарить вас и вашу вкусную жену", — приводит слова Макрона телеканал.

Цитату французского президента разметили многие СМИ и пользователи социальных сетей. Некоторые участники дискуссии в Twitter отметили, что французский президент, вероятно, оговорился или некорректно перевел французское слово delicieux, которое имеет, в том числе, значение "очаровательная".

Эммануэль Макрон прилетел в Австралию для трехдневного визита во вторник. Как ранее сообщалось, основными вопросами, которые намерен обсудить французский президент, является сотрудничество между странами в обороне, экономике и сфере безопасности.

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Ранее супруга президента Франции Бриджит Макрон рассказала о своей встрече с первой леди США Меланией Трамп. Оказалось жена президента США вынуждена скрывать свои эмоции на публике, а также скована суровыми мерами безопасности.