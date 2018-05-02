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    Макрон допустил ляп в отношении жены премьера Австралии

    (обновлено: )19301
    В своем выступлении в Сиднее президент Франции неудачно использовал в своей речи на английском языке кальку с французского. В итоге Макрон назвал "вкусной" супругу австралийского премьера.
    Президент Франции Эммануэль Макрон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Президент Франции Эммануэль Макрон в своем выступлении в Сиднее назвал "вкусной" ("Delicious") Люси Тернбулл, жену премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла, по всей видимости, неудачно использовав в своей речи на английском языке кальку с французского.

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    Как сообщает телеканал ABC, конфуз произошел во время пресс-конференции лидеров двух стран в Сиднее, где французский президент находится с визитом. "Я хочу поблагодарить вас за ваше гостеприимство, поблагодарить вас и вашу вкусную жену", — приводит слова Макрона телеканал.

    Цитату французского президента разметили многие СМИ и пользователи социальных сетей. Некоторые участники дискуссии в Twitter отметили, что французский президент, вероятно, оговорился или некорректно перевел французское слово delicieux, которое имеет, в том числе, значение "очаровательная".

    Эммануэль Макрон прилетел в Австралию для трехдневного визита во вторник. Как ранее сообщалось, основными вопросами, которые намерен обсудить французский президент, является сотрудничество между странами в обороне, экономике и сфере безопасности.

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    Ранее супруга президента Франции Бриджит Макрон рассказала о своей встрече с первой леди США Меланией Трамп. Оказалось жена президента США вынуждена скрывать свои эмоции на публике, а также скована суровыми мерами безопасности.

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