В Ереване протестующие заблокировали входы в ряд министерств

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Демонстранты в Ереване перекрыли входы в министерства образования и науки, диаспоры и некоторые другие, сообщает корреспондент Sputnik Армения с места событий.

Протестующий устроили сидячую акцию у министерств. Также проходы заблокированы автомобилями. По данным издания, полицейские пытаются оттащить их.

Утром 2 мая демонстранты начали перекрывать центральные дороги Еревана, заблокировали путь в аэропорт Звартноц. Пассажирам приходится сотни метров идти пешком. При этом к протестам присоединились не менее двух десятков сотрудников воздушной гавани.

Cмотрите также: Протесты в Армении: полиция ввела в центр Еревана спецтехнику

Акции против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.