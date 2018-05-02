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    В Ереване протестующие заблокировали входы в ряд министерств

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    Майдан по-армянски: тотальная блокада страны (151)

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    Протестующий устроили сидячую акцию у министерств. Также проходы заблокированы автомобилями. По данным СМИ, полицейские пытаются оттащить мешающие проходу машины.
    В Ереване протестующие заблокировали входы в несколько министерств
    Sputnik / Ashot Safaryan

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Демонстранты в Ереване перекрыли входы в министерства образования и науки, диаспоры и некоторые другие, сообщает корреспондент Sputnik Армения с места событий.

    Появились кадры начала блокирования дорог в аэропорт Еревана. Видео
    1in.am LIVE/Youtube
    Появились кадры начала блокирования дорог в аэропорт Еревана

    Протестующий устроили сидячую акцию у министерств. Также проходы заблокированы автомобилями. По данным издания, полицейские пытаются оттащить их.

    Утром 2 мая демонстранты начали перекрывать центральные дороги Еревана, заблокировали путь в аэропорт Звартноц. Пассажирам приходится сотни метров идти пешком. При этом к протестам присоединились не менее двух десятков сотрудников воздушной гавани.

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    Акции против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.

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    Майдан по-армянски: тотальная блокада страны