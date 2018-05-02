Протестующие приступили к масштабной блокаде Еревана - СМИ

Vano Shlamov / AFP

КИЕВ, 2 мая – РИА Новости Украина. Протестующие перекрывают центральные улицы Еревана, мосты, междугородние дороги, соответствующие видео размещены в онлайн-изданиях и страницах пользователей в соцсетях.

В частности, сайт www.1in.am ведет прямой эфир с нескольких участков города. Согласно видеокадрам, шествия по центральным улицам столицы проводят студенты. В сети появилось видео блокирования автотрассы, ведущей из Еревана на юг страны.

Лидер оппозиции Никол Пашинян, которого парламент во вторник не выбрал премьер-министром страны (45 голосов "за" при необходимых 53), призвал сторонников с утра 2 мая провести тотальную акцию гражданского неповиновения, объявить всеобщую забастовку, перекрыть все улицы, дороги, пути к аэропорту. Согласно закону, через неделю парламент попытается вновь избрать премьера, в противном случае он будет автоматически распущен.

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Акции против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.