В Альпах погибли 10 туристов

КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. В швейцарских Альпах погибли 7 лыжников, 2 альпиниста и гид, сообщает ВВС.

Сообщается, что лыжники из Франции, Италии и Германии в группе из 14 человек не смогли добраться до своей базы из-за плохой погоды. Они были вынуждены ночевать в горах.

Владелец базы, на которую должна была прибыть группа, сообщил спасателям о пропаже людей.

Полиция позже сообщила, что один из членов группы умер из-за падения с высоты, трое — от гипотермии, еще двое – уже в больнице. Четыре человека остаются в критическом состоянии.

Также сообщается, что погиб гид из Италии, который проводил организованную экскурсию.

Кроме того, в понедельник спасатели нашли тела двух альпинистов в Бернском кантоне. По предварительной информации, они были гражданами Швейцарии.