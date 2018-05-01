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    В мире

    В Альпах погибли 10 туристов

    (обновлено: )196
    Полиция позже сообщила, что один из членов группы умер из-за падения с высоты, трое - от гипотермии, еще двое – уже в больнице. Четыре человека остаются в критическом состоянии.
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    КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. В швейцарских Альпах погибли 7 лыжников, 2 альпиниста и гид, сообщает ВВС.

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    Сообщается, что лыжники из Франции, Италии и Германии в группе из 14 человек не смогли добраться до своей базы из-за плохой погоды. Они были вынуждены ночевать в горах.

    Владелец базы, на которую должна была прибыть группа, сообщил спасателям о пропаже людей. 

    Полиция позже сообщила, что один из членов группы умер из-за падения с высоты, трое — от гипотермии, еще двое – уже в больнице. Четыре человека остаются в критическом состоянии.

    Также сообщается, что погиб гид из Италии, который проводил организованную экскурсию.

    Кроме того, в понедельник спасатели нашли тела двух альпинистов в Бернском кантоне. По предварительной информации, они были гражданами Швейцарии.

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