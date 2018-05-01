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    В мире

    Главой Европола впервые стала женщина

    (обновлено: )47
    С 1 мая главой Европола стала бельгийка Катрин де Болле. Она заменила на посту британца Роба Уэйнрайта, мандат которого истек 1 мая.
    Катрин де Болле
    REUTERS

    КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. Впервые в истории должность исполнительного директора Европейского полицейского агентства (Европола) официально заняла женщина, сообщает Европейская правда.

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    С 1 мая главой Европола стала бельгийка Катрин де Болле.

    Она заменила на посту британца Роба Уэйнрайта, мандат которого истек 1 мая. Мандат исполнительного директора Европола рассчитан на четыре года и может продолжаться только один раз.

    Отмечается, что 48-летняя Катрин де Болле — юрист по образованию, была офицером жандармерии, а затем криминальной полиции.

    В 2012 году она стала генеральным комиссаром Федеральной полиции Бельгии, став первой женщиной на этом посту.

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