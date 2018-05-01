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    Флаг РФ снят с резиденции генконсула в Сиэтле

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    Как сообщил представитель госдепартамента США, Соединенные Штаты отозвали свое согласие на открытие и работу российского консульского учреждения в Сиэтле 1 апреля 2018 года в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях.
    Вход в офисное здание, в котором располагается генеральное консульство Российской Федерации в Сиэтле
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. Флаг России был снят со здания резиденции генконсула в Сиэтле в связи с утратой им этого статуса, он будет передан в посольство РФ, сообщил во вторник РИА Новости представитель госдепартамента США.

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    "В соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях Соединенные Штаты отозвали свое согласие на открытие и работу российского консульского учреждения в Сиэтле 1 апреля 2018 года. С этого момента резиденция генерального консула более не обладает статусом резиденции главы консульской миссии и оставлять там развевающийся российский флаг неуместно", — сказал он.

    По словам собеседника агентства, флаг будет передан в посольство РФ в Вашингтоне.

    США ранее потребовали закрыть генконсульство в Сиэтле 2 апреля и освободить здание резиденции генконсула до 25 апреля. Это было сделано одновременно с выдворением 60 российских дипломатов по подозрению в шпионаже и в качестве ответа на якобы причастность России к инциденту с отравлением экс-сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.

    Генконсульство прекратило свою работу 2 апреля, как и было предписано американской стороной. С тех пор в резиденции генконсула шла работа по сбору вещей и документов, а также подготовке здания к консервации.

    Объявляя о своем решении, США не обвинили сотрудников генконсульства в шпионаже, и их не выслали из страны. Закрытие генконсульства в Сиэтле власти объяснили не только инцидентом в Солсбери в Великобритании, но и его географической близостью к "одной из баз подводных лодок", а также заводу Boeing.

    В начале сентября 2017 года российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. Госдеп ранее потребовал закрыть эти объекты до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Доступ в здание генконсульства для российских дипломатов фактически закрыт. Россия назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд.

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