Эстония занялась интеграцией цыган

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Министерство культуры Эстонии проводит ряд проектов по интеграции проживающих в республике цыган: проведено исследование социально-экономического положения меньшинства, создает специальный информационный сайт, чиновники будут исследовать опыт учителей, работающих с цыганскими детьми, сообщила в понедельник пресс-служба министерства.

В Эстонии цыгане постоянно проживают с XVII века. Большинство ныне живущих в Эстонии цыган мигрировали после Второй мировой войны из Латвии и России. Из эстонских цыган своим родным языком считают цыганский язык 66%, русский — 16%, эстонский — 10% и другие языки — 8%. Большая часть цыган общается как на цыганском, так и на эстонском и русском языках. По данным Регистра народонаселения, в Эстонии проживает в общей сложности 655 цыган.

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"В этом году министерство культуры провело среди цыган Эстонии исследование, отражающее социально-экономическую интеграцию. Его результаты будут опубликованы в мае. Создается сайт, на котором будет собрана вся информация о мероприятиях проекта, данные об истории, культуре и языке цыган, рекомендательные информационные материалы, поддерживающие интеграцию цыган, а также интересующая цыган информация и ссылки. На стадии подготовки находится исследование опыта педагогов, работающих с цыганскими детьми", — говорится в сообщении.

По данным Минкульта, низкий уровень образования наряду с распространенным в обществе предубеждением в отношении цыган создал ситуацию, когда работает лишь небольшая часть цыган. Также проблемой является получение школьного образования и посещение школы. Цыганские дети в школе попадают в небезопасное для них и слишком далекое от привычного культурное пространство, где не находят достаточной для адаптации поддержки.

До получения высшего образования доходят лишь единицы юных цыган. В этом учебном году среднее образование получают 55 детей с цыганским языком в качестве родного.