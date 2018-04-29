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    Исследование: сделано страшное открытие об употреблении мяса

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    Ученый отметил, что отказ от мяса и здоровое питание снижает риск практически всех заболеваний и проблем со здоровьем.
    Говядина. Архивное фото
    sb.by

    КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Ученые установили, что отказ людей от употребления мяса может предотвратить треть ранних смертей, передает The Telegraph.

    Продажа мяса. Архивное фото
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    Как сообщил профессор в области эпидемиологии и питания медицинской школы Гарвардского университета Уолтер Уиллет, они с коллегами провели подсчеты, рассматривая вопрос о том, насколько можно снизить смертность, если перейти на здоровое питание, основанное в первую очередь на растительной пище.

    "По нашим оценкам, примерно одну треть смертей можно было предотвратить", — заявил ученый.

    По его словам, цифра могла быть и выше, поскольку при подсчетах не учитывались некоторые факторы, в частности, проблема ожирения.

    Также ученый отметил, что отказ от мяса и здоровое питание снижает риск практически всех заболеваний и проблем со здоровьем.

    Ранее глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко заявил, что в Украине мясо дорожает большими темпами, чем увеличивается средняя заработная плата. 

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