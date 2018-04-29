Исследование: сделано страшное открытие об употреблении мяса

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Ученые установили, что отказ людей от употребления мяса может предотвратить треть ранних смертей, передает The Telegraph.

Как сообщил профессор в области эпидемиологии и питания медицинской школы Гарвардского университета Уолтер Уиллет, они с коллегами провели подсчеты, рассматривая вопрос о том, насколько можно снизить смертность, если перейти на здоровое питание, основанное в первую очередь на растительной пище.

"По нашим оценкам, примерно одну треть смертей можно было предотвратить", — заявил ученый.

По его словам, цифра могла быть и выше, поскольку при подсчетах не учитывались некоторые факторы, в частности, проблема ожирения.

Также ученый отметил, что отказ от мяса и здоровое питание снижает риск практически всех заболеваний и проблем со здоровьем.

Ранее глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко заявил, что в Украине мясо дорожает большими темпами, чем увеличивается средняя заработная плата.