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    В Великобритании водитель авто трижды протаранил толпу

    (обновлено: )32110
    Как отмечается, люди пытались остановить машину и вытащить из нее водителя, однако он прибавлял скорость и вновь въезжал в толпу. По подозрению в преступлении задержан темнокожий парень.
    Инцидент с наездом на людей в Британии
    walesonline

    КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Водитель легкового автомобиля три раза наехал на толпу людей в центре города Ньюпорт (Уэльс). В результате инцидента четыре человека пострадали. Их госпитализировали в больницу, сообщает издание Wales Online.

    Участники происшествия пытались остановить машину и вытащить из нее водителя, однако он прибавлял скорость и вновь въезжал в толпу. Позже автомобиль обнаружили сожженным недалеко от места инцидента.

    По подозрению в преступлении задержан темнокожий парень, предположительно, 20-ти лет. Его имя не называется. Полиция продолжает расследование произошедшего.

    Несколько дней назад в Торонто задержали водителя микроавтобуса, наехавшего на толпу людей.

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