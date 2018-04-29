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    Макрон и Роухани более часа обсуждали иранское соглашение

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    Президент Французской республики и президент Ирана договорились работать в ближайшие недели над сохранением содержания соглашения 2015 года во всех составляющих, а также по ситуации в Йемене и Сирии.
    Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье более часа обсуждал по телефону ситуацию вокруг иранского соглашения со своим коллегой из Ирана Хасаном Роухани.

    Как сообщает Елисейский дворец, Макрон выступил с пожеланием, чтобы иранское соглашение от 2015 года было сохранено и "чтобы обсуждения по трём дополнительным темам — контроль ядерной активности после 2025 года, баллистическая программа Ирана и ключевые региональные кризисы — могли начаться".

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    REUTERS Brian Snyder
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    "Президент Французской республики и президент Ирана договорились работать в ближайшие недели над сохранением содержания соглашения 2015 года во всех составляющих, а также по ситуации в Йемене и Сирии", — говорится в заявлении администрации французского лидера.

    Там отмечается, что двое лидеров условились, что "советники и министры смогут плотно работать по этим темам в ближайшие дни и недели, в контакте с постоянными членами СБ ООН и европейскими и региональными партнерами".

    "Президент Республики (Макрон) в свою очередь напомнил, что Франция остаётся в рамках соглашения 2015 года и будет работать над тем, чтобы достигнуть продвижения по тем другим затронутым темам. Он подчеркнул необходимость избежать любой эскалации напряжённости в регионе", — сообщают в Елисейском дворце.

    Напомним, недавно состоялся визит президента Франции Эммануэля Макрона в США, где он и его супруга провели встречи с Дональдом и Меланьей Трамп. Поездка была приурочена к 250-летию французско-американских отношений.

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