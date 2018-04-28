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    В Польше со статуи Иисуса уберут антенны для раздачи интернета

    (обновлено: )10201
    По мнению церкви, антенны на верхушке статуи могут ранить чувства людей, особенно – верующих. Демонтаж антенны пройдет в ближайшие дни, но не позднее 10 мая.
    В польском городе Свебодзине с крупнейшей в мире статуи Иисуса Христа уберут антенны для раздачи интернет-сигнала,
    fakt.pl

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. 

    Парень, одетый как Иисус, застрял на эскалаторе метро Кельна
    RT на русском, youtube
    Парень, одетый как Иисус, застрял на эскалаторе метро Кельна
    В польском городе Свебодзине с крупнейшей в мире статуи Иисуса Христа уберут антенны для раздачи интернет-сигнала, сообщили в курии епархии Зеленогурско-Гожувской, пишет польское издание Fakt.

    По мнению церкви, антенны на верхушке статуи могут ранить чувства людей, особенно – верующих.

    Священник прихода Милосердия Божьего в Свебодзине Ян Романюк заказал демонтаж антенны на ближайшие дни, но не позднее 10 мая.

    Напомним, в 2016 году приход заключил договор на безвозмездное использование пространства на фигуре Иисуса Христа, где установили устройства для передачи интернет-сигнала.

    В обмен приход получил бесплатный визуальный мониторинг статуи и доступ к широкополосному интернету. Никаких других выгод представители церкви не получили.

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