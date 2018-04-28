В Польше со статуи Иисуса уберут антенны для раздачи интернета

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина.Fakt.
По мнению церкви, антенны на верхушке статуи могут ранить чувства людей, особенно – верующих.
Священник прихода Милосердия Божьего в Свебодзине Ян Романюк заказал демонтаж антенны на ближайшие дни, но не позднее 10 мая.
Напомним, в 2016 году приход заключил договор на безвозмездное использование пространства на фигуре Иисуса Христа, где установили устройства для передачи интернет-сигнала.
В обмен приход получил бесплатный визуальный мониторинг статуи и доступ к широкополосному интернету. Никаких других выгод представители церкви не получили.