В Польше со статуи Иисуса уберут антенны для раздачи интернета

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина.

В польском городе Свебодзине с крупнейшей в мире статуи Иисуса Христа уберут антенны для раздачи интернет-сигнала, сообщили в курии епархии Зеленогурско-Гожувской, пишет польское издание Fakt

По мнению церкви, антенны на верхушке статуи могут ранить чувства людей, особенно – верующих.

Священник прихода Милосердия Божьего в Свебодзине Ян Романюк заказал демонтаж антенны на ближайшие дни, но не позднее 10 мая.

Напомним, в 2016 году приход заключил договор на безвозмездное использование пространства на фигуре Иисуса Христа, где установили устройства для передачи интернет-сигнала.

В обмен приход получил бесплатный визуальный мониторинг статуи и доступ к широкополосному интернету. Никаких других выгод представители церкви не получили.