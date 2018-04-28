Президент Казахстана назвал Россию "Богом данным соседом"

КИЕВ, 28 апр – РИА Новости Украина. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что с Россией выстроены очень близкие отношения, и назвал их образцовыми.

"Россия – это исторический наш сосед, как говорится, Богом данный. И до нас жили, и мы живем, и наши дети будут жить в соседстве, дружбе и понимании. Мы построили очень близкие отношения, как образец межгосударственных отношений, между Россией и Казахстаном. Мы верны этому принципу, и мы должны его соблюдать, потому что это отвечает коренным интересам Казахстана. Уверен, что и для России тоже", — сказал Назарбаев, открывая XXVI сессию Ассамблеи народа Казахстана.

Он добавил, что у Астаны дружественные отношения с соседними странами.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана подписал указ, утверждающий новую версию алфавита казахского языка на основе латинской графики.