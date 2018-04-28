наверх
28.04.201814:40
Курсы валют НБУ
  • USD26.23- 0.04
  • EUR31.92- 0.09
Рубрики
Ещё
    В мире

    Президент Казахстана назвал Россию "Богом данным соседом"

    (обновлено: )12440
    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил, что для его страны Россия – это исторический сосед, Богом данный.
    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 апр – РИА Новости Украина. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что с Россией выстроены очень близкие отношения, и назвал их образцовыми.

    Подрыв льда в Казахстане. Видео
    Канал на Youtube TengrinewsTV
    Суровый Казахстан. Взрыв на реке повредил несколько многоэтажных домов

    "Россия – это исторический наш сосед, как говорится, Богом данный. И до нас жили, и мы живем, и наши дети будут жить в соседстве, дружбе и понимании. Мы построили очень близкие отношения, как образец межгосударственных отношений, между Россией и Казахстаном. Мы верны этому принципу, и мы должны его соблюдать, потому что это отвечает коренным интересам Казахстана. Уверен, что и для России тоже", — сказал Назарбаев, открывая XXVI сессию Ассамблеи народа Казахстана.

    Он добавил, что у Астаны дружественные отношения с соседними странами.

    Ранее сообщалось, что президент Казахстана подписал указ, утверждающий новую версию алфавита казахского языка на основе латинской графики.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Андрей Золотарев о "церковной инициативе" президента. Видео
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Подрыв авто на Позняках в Киеве
    Криминальные войны в Украине
    Витренко облили краской. Видео
    Погромы и нападения радикалов в Украине
    Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин. Видео
    Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи