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    Экс-президент Гватемалы умер во время игры в гольф - СМИ

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    Бывший президент Гватемалы Альваро Арсу, популярный в стране политик, перенес сердечный приступ во время игры в гольф.
    Гватемала - столица Республики Гватемала
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Экс-президент Гватемалы Альваро Арсу, известный тем, что смог завершить 36-летнюю гражданскую войну в стране в 1996 году, скончался на 73-м году жизни, сообщает телеканал Telesur .

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    По данным телеканала, политик перенес сердечный приступ во время игры в гольф в пятницу. Экс-президента привезли в ближайшую больницу, где позднее он скончался.

    "Гватемала потеряла великого человека, который посвятил свою жизнь служению", — принес соболезнования в связи с кончиной политика в Twitter действующий президент страны Джимми Моралес.

    Альваро Арсу был 32-м президентом Гватемалы и руководил страной с 1996 года по 2000 год. Арсу удалось убедить правительство и партизанскую группировку подписать мирное соглашение во время гражданской войны, что завершило 36-летний конфликт. С января 2012 года Арсу занимал пост мэра одноименной столицы Гватемалы.

    Ранее сообщалось, что бывший диктатор Гватемалы Эфраин Риос Монтт скончался на 92 году жизни.

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