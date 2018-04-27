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    В Конгрессе США продолжат расследование по вмешательству РФ в выборы

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    Лидер демократов в Палате представителей США Нэнси Пелоси заявила, что там "продолжат расследование атак России на наши выборы". По ее словам, доклад комитета по разведке палаты представителей США "содержит в себе значительные недостатки".
    Капитолий в Вашингтоне
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Демократы в Конгрессе США продолжат расследование в отношении вмешательства РФ в выборы, заявила лидер демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси.

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    "Окончательный доклад республиканцев из Комитета по разведке Палаты представителей содержит в себе значительные недостатки. Республиканцы Палаты представителей насмехалась над разведывательным комитетом и его расследованием атак из-за рубежа на нашу демократию…их прикрытие президента Трампа подрывает нашу национальную безопасность", — говорится в опубликованном заявлении Пелоси.

    Она отметила, что "демократы Палаты представителей продолжат расследование атак России на наши выборы".

    Комитет по разведке палаты представителей США представил в пятницу полную версию рассекреченного доклада по "российскому делу". Полная 250-страничная версия детализировала оглашенный ранее краткий вывод о том, что Россия вмешивалась в выборы в США 2016 года, но никакого "сговора" между штабом Дональда Трампа и Москвой не было. Как и ожидалось, доклад приняло республиканское большинство комитета по разведке, в то время как демократы изначально выразили несогласие с выводами документа. Аналогичное расследование ведет сенат, а также назначенный минюстом спецпрокурор Роберт Мюллер.

    Россия отрицает обвинения США во вмешательстве в выборы. И Кремль, и Белый дом отрицают какой-либо "сговор".

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