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    В конгрессе США не нашли свидетельств "сговора" между штабом Трампа и РФ

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    Конгресс США в рассекреченном докладе обвиняет Россию во вмешательстве в выборы с помощью кибератак, соцсетей, посредников и государственных СМИ.
    Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
    RIA News Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Комитет палаты представителей США по разведке не нашел свидетельств "сговора" между предвыборным штабом американского президента Дональда Трампа и РФ, говорится в полной версии рассекреченного доклада комитета, распространенной в пятницу.

    "Комитет не нашел никаких свидетельств в пользу того, что предвыборный штаб Трампа сговаривался, координировался и вступал в заговор с российским правительством, хотя расследование обнаружило, что штабы Трампа и (Хиллари) Клинтон предпринимали необдуманные действия", — говорится в докладе.

    В частности, необдуманными названа встреча сына Трампа Дональда-младшего с российским юристом Натальей Весельницкой и "спорадические коммуникации" штаба Трампа с WikiLeaks.

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    Вместе с тем, никто из многочисленных свидетелей, допрошенных комитетом, не представил доказательств "сговора". "На прямой вопрос никто из опрошенных свидетелей не предоставил данных о сговоре, координации или заговоре между штабом Трампа и российским правительством", — говорится в докладе.

    Также в докладе отмечается, что политические позиции Трампа не подвергались какому-либо влиянию РФ.

    Конгресс США в рассекреченном докладе обвиняет РФ во вмешательстве в выборы с помощью кибератак, соцсетей, посредников и государственных СМИ.

    "Российская кампания по активным мерам против США была многосторонней. Она использовала кибератаки, скрытые платформы, социальные сети, посредников и государственные СМИ", — говорится в докладе.

    В докладе конгресс также назвал агентство "Россия сегодня", Sputnik, телеканал RT и издание Russia Beyond the Headlines "частью российского аппарата медиапропаганды", который, по утверждению конгрессменов, использовался для вмешательства в выборы.

    Россия отрицает обвинения США во вмешательстве в выборы. И Кремль, и Белый дом отрицают какой-либо "сговор".

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