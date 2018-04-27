В конгрессе США не нашли свидетельств "сговора" между штабом Трампа и РФ

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Комитет палаты представителей США по разведке не нашел свидетельств "сговора" между предвыборным штабом американского президента Дональда Трампа и РФ, говорится в полной версии рассекреченного доклада комитета, распространенной в пятницу.

"Комитет не нашел никаких свидетельств в пользу того, что предвыборный штаб Трампа сговаривался, координировался и вступал в заговор с российским правительством, хотя расследование обнаружило, что штабы Трампа и (Хиллари) Клинтон предпринимали необдуманные действия", — говорится в докладе.

В частности, необдуманными названа встреча сына Трампа Дональда-младшего с российским юристом Натальей Весельницкой и "спорадические коммуникации" штаба Трампа с WikiLeaks.

Вместе с тем, никто из многочисленных свидетелей, допрошенных комитетом, не представил доказательств "сговора". "На прямой вопрос никто из опрошенных свидетелей не предоставил данных о сговоре, координации или заговоре между штабом Трампа и российским правительством", — говорится в докладе.

Также в докладе отмечается, что политические позиции Трампа не подвергались какому-либо влиянию РФ.

Конгресс США в рассекреченном докладе обвиняет РФ во вмешательстве в выборы с помощью кибератак, соцсетей, посредников и государственных СМИ.

"Российская кампания по активным мерам против США была многосторонней. Она использовала кибератаки, скрытые платформы, социальные сети, посредников и государственные СМИ", — говорится в докладе.

В докладе конгресс также назвал агентство "Россия сегодня", Sputnik, телеканал RT и издание Russia Beyond the Headlines "частью российского аппарата медиапропаганды", который, по утверждению конгрессменов, использовался для вмешательства в выборы.

Россия отрицает обвинения США во вмешательстве в выборы. И Кремль, и Белый дом отрицают какой-либо "сговор".